Ano, všechno se točí o kolo roku 1931. 1, 2, 3, ….Počítáte správně, babička Maruška oslavila 91 let. Kdo by jí tento věk hádal?

Babička Maruška nám prozradila, že ani nedoufala, že by se tak vysokého věku dožila. Vždy si tipovala méně, a proto se domluvila s panem starostou, že společně oslaví i 100 let. Děkujeme Vám za milou a veselou návštěvu a možnost popřát hodně zdraví a spokojenosti do dalších let za všechny občany Severní Terasy.

Ústí nad Labem – Městský obvod Severní Terasa