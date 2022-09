Café Nobel: Česká divočina s ručením omezeným

Koncept divočiny je jednou z důležitých motivací pro územní ochranu přírody. Do jaké míry je ale tento koncept realistický? Co to vůbec je divočina – a existuje u nás nějaká? O tom bude ve čtvrtek 1. září na Café Nobel v Muzeu města Ústí nad Labem povídat biolog a paleoekolog Petr Pokorný z Centra pro teoretická studia, společného pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky v Praze.

Letecký snímek Bezdězu. Foto z terénních výzkumů Petra Pokorného. | Foto: Petr Pokorný

Jak to tedy je s tou naší českou divočinou? Je reálné ji u nás vůbec někde najít? „Náš host se na tuto otázku pokusí odpovědět historickou metodou, s pomocí nejnovějších výsledků výzkumu pravěké minulosti,“ prozrazuje koordinátor cyklu Café Nobel Frederik Velinský. Biolog a paleoekolog Petr Pokorný se v Centru pro teoretická studia zabývá kvartérní (zejména holocenní) paleoekologií; v centru jeho zájmu je tedy především vývoj krajiny a životního prostředí od konce poslední doby ledové. Přednáší na Přírodovědecké i Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je (spolu)autorem řady knih, odborných a popularizačních článků (ty poslední vyšly zejména v časopise Vesmír). Jeho zájmy se pohybují na pomezí mezi přírodními a humanitními vědami. Hlavní okruhy jeho zájmu jsou kvartérní paleoekologie, vegetační historie a ekologie, vývoj krajiny – zejména krajiny kulturní, a také historická ekologie severní Afriky. Přednáška začne jako obvykle v 17 hodin. Místo si můžete rezervovat na adrese: muzeumusti@muzeumusti.cz. Další informace o Café Nobel naleznete na cafenobel.ujep.cz. Partnery Café Nobel jsou nakladatelství Academia a populárně vědecký magazín Českého rozhlasu Sever Planetárium. Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP