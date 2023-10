Vracíme se z Iberského poloostrova už domů. Opouštíme Pyreneje a tu se před námi objevuje na obzoru rozsáhlý barevný středověký hrad. I z dálky se nám moc líbil. Vždycky, když jsme se vraceli z Pyrenejí, Španělska či Portugalska jsme si říkali: tam se musíme podívat. Nikdy k tomu ale nedošlo, touha po domově byla silnější, až dnes.

Pohádkový hrad Carcassonne. | Foto: se souhlasem Ervína Dostálka

Pyreneje jsou nádherné. Horská hradba na hranici Španělska a Francie, do níž je v jednom místě vklíněn ještě stát Andorra, se táhnou od Středozemního moře k Atlantiku a mají mnoho až třítisícových vrcholů. Na ně jsme několikrát i vylezli. Po sjezdu z těchto nádherných hor přichází právě Carcassonne a pak už ploché jihofrancouzské pobřeží. Rozloučení se se španělsko-francouzským pomezím se nám tentokrát vydařilo. Zásluhou návštěvy tohoto nádherného středověkého hradu, který byl později restaurován a obnoven, hradu jakoby z pohádky.

Carcassonne patří k nejzachovalejším středověkým pevnostním městům v celé Evropě. Proto bylo roku 1977 zařazeno na seznam kulturních památek organizace UNESCO. Nachází se na jihu Francie v departementu Aude a regionu Languedoc-Roussillon, asi 70 km severozápadně od města Perpignan. Jeho historie začíná v 6. století př. n . l., kdy se na malém návrší nad řekou Aude usadili iberští Keltové. Jejich pozdější nástupci, jiný keltský kmen, zde založil na tomto strategickém místě oppidum. Roku 122 dobyli oblast Římané a opevnění oppida vylepšili. V 5. století padlo město do rukou západních Gótů a zůstalo v jejich rukou i přes jeho neúspěšné dobývání Chlodvíkem I. V 8. století město obsadili Arabové, ale byli zapuzeni za pomoci franckého krále Pipina Krátkého. A Carcassonne se stalo franckým lénem.

Nebývalého rozkvětu dosáhlo město v 10. a 11. století. Město i hrad bylo dobyto na počátku století třináctého, mělo sice už tisíc let staré hradby, které ale nevydržely. V následujících letech se o Carcassonne neustále bojovalo. V roce 1240 ale připadlo s konečnou platností francouzskému králi a stalo se základním kamenem obranného systému Francie na její jižní hranici s dnes španělskou Aragónií. Hradby byly zesíleny a město získalo pověst nedobytnosti. Později ale jako hraniční město ztratilo svůj význam a pomalu se rozpadalo.

Teprve architekt Viollet-le-Duc spolu se spisovatelem Mériméem se postarali o jeho rozsáhlou rekonstrukci a záchranu. Původní "Cité", které zůstalo nedotčené až do 19. st., bylo zrekonstruováno do středověké podoby. O tom jsme přesvědčili i my. Město a hrad žije ve dne v noci.

Zrovna v době naší návštěvy tu bylo několik koncertů a šermířských vystoupení. V parkánu sídlí šermířská škola, kde se lze naučit vládnout mečem, či střílet z luku. V Cité se dají nakoupit středověké zbraně, zbroj, popřípadě si dojít na některou místní specialitu nebo do vinného sklepa. I prostý český návštěvník si tu vybere lahodná vína úměrná jeho peněžence. Naše výprava rozhodně nelitovala, že se zde tentokrát při cestě domů zastavila. A pak už jsme od Pyrenejí po návštěvě Carcassone uháněli po francouzském pobřeží Středozemního moře do střední Evropy, tedy k domovu. Plni zážitků……

Ervín Dostálek

