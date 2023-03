/FOTO/ Ve čtvrtek vystoupila v Ústí nad Labem skupina Kryštof, v pátek 10. března přicestovala do Ústí nad Labem filmová Saxana Petra Černocká. Akci zajistila Rada seniorů statutárního města, v záhlaví byl slogan Setkání seniorů u příležitosti MDŽ.

Od 14.00 hrála k poslechu a tanci skupina Oli, zkušené tanečnice pluly marketem, známé skladby Karla Gotta a skupiny ABBA je vracely o desítky let zpátky. Tenkrát jim bylo dvacet let, v letním kině stáli frontu na film Tenkrát na západě a máslo stálo deset korun. Pan Harapes by hodnotil především umělecký dojem, ten měl zcela jasnou vypovídající hodnotu. Štěstí!

Rozdávaly se krásné růže, úvodní slovo měla Květoslava Čelišová, fotokoutek nabízel barevné rekvizity, šikovná děvčata z DDM zajistila předtančení, senzační senioři seznámili přítomné s akcí Přeplavte svůj La Manche. Před pódiem stála desítka odvážných, vítězkou plavecké štafety z Ústí nad Labem se stala Věra Kůrková. S pravidelným plaváním začala před patnácti roky, dnes trénuje několikrát v týdnu a moc ji to baví. V 16.00 svým temperamentem a mladistvou vizáží přímo šokovala přeplněný sál Petra Černocká.

"To snad není možné, ten film, kde řádila neposedná Saxana vznikl v roce 1971 a ona je stejná, opravdu ji to moc sluší. K pódiu se ihned nahrnuli amatérští dokumentaristé, mám takový dojem, že to zpěvačku trochu zaskočilo. Snažila se navázat kontakt, představila svého manžela, zmínila se o chatě v Kytlicích, stručně popsala nový muzikál Dívka na koštěti a teprve potom začala zpívat," vysvětlovala paní Věra, která odcházela mezi posledními.

Při pohledu na ty spokojené tváře se mi opět vybavilo okřídlené heslo, že věk je jenom číslo v kalendáři.



