/FOTOGALERIE/ Deník už potřinácté uspořádal ve středu 13. prosince akci Česko zpívá koledy a po celé republice se lidé sešli na téměř 800 místech. V Ústeckém kraji to bylo na 77 místech, do ulic ale vyrazily i party sousedů. Tak tomu bylo i na jednom místě v Masarykově ulici v Ústí nad Labem, kde tradici zpívání koled drží již mnoho let.

Sbor sousedů - celkem čtrnácti osob - si zazpíval koledy za doprovodu houslí a kytary. V 18 hodin radostně zazpíval povinných šest koled, o přestávce došlo na svařené víno a čaj, popřípadě na čaj s rumem. Po občerstvení sbor zazpíval ještě dalších deset koled. "Ukončili jsme Tichou nocí a pro radost jsme ještě přidali Vánoce Vánoce přicházejí. Již mnoho let dodržujeme tuto tradici zpívání koled a opět nás to moc bavilo. Děkujeme Deníku za tuto krásnou akci," dodali spokojení sousedé z ústecké "Masaryčky." VIDEO: Divokej Bill roztančil v Ústí celé náměstí! Zpíval koledy a plival ohně