,,NAZsong měli koncertní premiéru 4. 7. 2020 na Revival Festu v Konstantinových Lázních 2020,“ ohlíží se Šutara, hlas i tvář NAZsongu. „Měl to být desátý koncert NAZsongu v této sezoně 2020 po celé ČR. Pandemie COVID 19 ale zamíchala kartami tak krutě, že to byla pro tuto ústeckou hudební partu v Konstantinkách koncertní premiéra,“ hlásí Josef o rockové show, kterou s kapelou odehrál v sestavě zpěv - Pepa Šutara (pěvec Rock OperyPraha), kytara – Zbyněk Hasse (skupiny Aleš Brichta Project a Hydrargyrum) a Jakub OZZY Tlačbába (skupina Tarantule), baskytara - Ilja Hasse (skupina - Labe), bicí - Jiří Hájek (skupina Vidock).

V Konstantinových Lázních NAZsong, předvedl vše, co hudebně umí a měl divácký úspěch i respekt hlavně od pořadatele Revival Festu.

NAZsong má play list na 85% totožný, jako originální skotové Nazareth, kteří v Ústí hráli letos 7. února. I v letním kině zazní hity „Hair of The Dog“, „Dream On“, „This Flight Tonight“, „Love Hurts“, „Razamanaz“ a jiné… „NAZsong“ do konce září čeká odehrát ještě čtyři koncerty po celé ČR . Info o nich je na webu www.tributeNAZ.cz.

Zdroj: Helena DeBolle

Nyní „NAZsong“ dokončuje rozšířené Promo CD = verzi promo CD 2020: sedm cover skladeb od skotských Nazareth (komplet natáčeno ve studiu ,,U Hásiku,,). V roce 2021 promo CD ústecká skupina ještě rozšíří o další tři skladby na finálních deset skladeb. Bude to světový rekord, žádná samostatná hudební skupina na celém světě nikdy nenahrála na CD takovou porci skladeb v cover verzí od originálních Nazareth.

A plány NAZsong? Převážně v roce 2021 chce kapela okolo Pepy Šutary co nejvíce hrát po ČR i na Slovensku. Když to situace dovolí a nebude hrozba pandemie Covid 19 i v roce 2021, chce bavit i v Polsku, Německu, Rusku, Maďarsku, Belgii na různých hudebních akcích. Už začínáme jednat s pořadateli po celé ČR i po Evropě,“ prozradil lídr. A řekl i další plány: „Do dvou let chceme udělat akustickou koncertní verzi, 70timinutový minutový akustický koncertní set. „Plánujeme koncert NAZsong – UNPLUGETH“. Start plánuje od sezony 2022 popřípadě v roce 2023.