Cestovatel navštívil obec asi s nejdelším názvem na světě. Vyslovit vám nepůjde

Víte, co je Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch? Ano, čtete správně. Toto je název obce na ostrově Anglesey ve Walesu, známé jen pro své dlouhé jméno, což v překladu zní asi takto: Kostel Panny Marie v roklině bílých lísek poblíž prudkého víru a kostela sv. Tysilia u červené jeskyně. Tedy anglicky: St. Marys Church in the hollow of the white hazel near the rapid whirlpool and the church of St. Tysilio with a red cave.

Cestovatel Dstálek navštívil Wales. | Foto: Se souhlasem Ervína Dostálka