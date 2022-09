Četl jsem pozorně hesla na plotech, tak trochu to připomíná Kocourkov. Všichni chtějí to samé, hezké a prosperující město, ale bez pomoci sousedů. Nezajímá mě, kdo tyto holé věty vkládá do úst budoucích komunálních politiků, papír snese všechno, ale jak to řečníci provedou. Doba není jednoduchá. Potřebujeme odvážné, odpovědné a chytré lidi ve vedení města, osobnosti, kterým můžeme věřit. V pondělí 19. září nevypadalo město po dešti špatně, ale nesmíte jít do hloubky. Držme si palce!