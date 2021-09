Za HC Slovan Ústí nad Labem převzal z rukou Jiřího Berana, manažera prodeje ČEZ Teplárenské, zlatý hoch z Nagana, útočník Jan Čaloun. Dnes ovšem manažer HC Ústí nad Labem a zároveň i trenér mladšího dorostu: „ČEZ Teplárenské patří naše velké díky. Finanční prostředky použijeme v rámci sportovních aktivit spojených s mládeží. Konkrétně jimi pokryjeme náklady na realizaci projektu Hledáme nové talenty.“

Za HC Slovan Ústí nad Labem převzal z rukou Jiřího Berana, manažera prodeje ČEZ Teplárenské, zlatý hoch z Nagana, útočník Jan Čaloun. Dnes ovšem manažer HC Ústí nad Labem a zároveň i trenér mladšího dorostu.Zdroj: ČEZ, Ota Schnepp

Tréninkový set, tedy dvě trička černé a červené barvy plus černé kraťasy, s potiskem pak pro hráče od 5 do 21 let pořídí za celých 20 000 Florbal Ústí. „Máme celkem 800 členů, z nich jich je 297 právě v takzvaném mládežnickém věku. A právě pro ně potřebujeme tréninkové dvoubarevné sety. To aby se od sebe odlišili, když v rámci tréninku vytvoří hráči stejné kategorie dva týmy a budou hrát proti sobě,“ uvedl David Stummer, manažer klubu Florbal Ústí. Šek od zástupce ČEZ Teplárenské převzal společně s Jiřím Horákem, PR manažerem klubu, přičemž ani oni nešetřili slovy díků.

„Naše pomoc prostřednictví finančních darů vždy vychází ze známého motta ČEZ Teplárenské, že chceme být vždy dobrým sousedem, a proto pomáháme tam, kde působíme. Zaměřujeme se přitom hlavně na oblast zdravotnictví, sociálních služeb, školství a také sportu. V tomto případě podporujeme hlavně projekty, které jsou zaměřeny na mládež. Jsme proto rádi, že oba ústecké sportovní kluby snadno našly cestu, jak správně finance použít,“ uzavírá Jan Nechvátal, generální ředitel ČEZ Teplárenské.

Ota Schnepp - mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy