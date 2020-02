Všichni byli srdečné přivítání starostou města, každá příchozí dáma byla obdarována růží, první takty večera byly z aranžmá skladeb orchestru Základní umělecké školy v Chabařovicích, kdy pod taktovkou pana učitele Jiřího Straňka žáci této školy oslnili svými výkony.

Dalšími skvosty večera byly členky tanečního oddělení této školy, pod vedením paní ředitelky Táni Dědovské, které svým večerním vystoupením završily svou celodenní šňůru před diváky. Jejich „Duha“ byla jedinečná.

Že jsou uvedeni na posledním místě, není určitě třetí místo výkonu, byli absolventi tanečních kurzů Josefa Kusebaucha a Jitky Chládkové, kteří, již tradičně, odvedli perfektní mix tanců. Každý vystupující byl jednička ve své kategorii a do posledního místa zaplněný sál se příjemně bavil a odměnou účinkujícím byl neutuchající potlesk.

Setkávání, musím napsat, po letech, již patriotů města, na tomto plese, je jistě povzbuzením pro pořadatele, protože utužování vztahů, přátelské povídání a vzpomínání, společně s tancem, jsou v dnešní uspěchané době, dle mého názoru, to, co lidi spojuje, byť „pouze“ v Chabařovicích. Myslím, že si mohu dovolit, za všechny, co tam byli, poděkovat.

Jaroslava Račáková