Nohejbalové smeče, pivo i poháry pro nejlepší. Tak to bude amatérský turnaj trojic v nohejbalu. První ročník Hornet Cupu se uskuteční tuto sobotu u fotbalové hřiště Slovanu Chabařovice.

Hrát se bude na antukovém hřišti, základní skupina na dva sety a vyřazovací boje na dva vítězné sety. Startovné je 400 korun za tým, v ceně je guláš a pivo/limo. Start je v 9 hodin, kdy proběhne rozlosování. Hrát se bude zhruba do 17 hodin. Pro první tři místa jsou připraveny poháry a věcné ceny. Přihlásit se lze do pátku 10. července včetně a to na čísle 606 640 442 a 724 553 257. Zatím máme nahlášeno 12 týmů, z toho dva jsou z Pardubic. Snad by se měla ukázat i česká reprezentace z Čakovic.