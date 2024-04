/FOTO/ Předběhněte mrtvici! Dobrých skutků není nikdy dost. V úterý 23. dubna se v parku na Severní Terase před Speciální ZŠ sešli nejen trénovaní běžci. Podpořit charitativní akci přišli mladí i ti dříve narození, všichni moc dobře věděli, kde je malá kasička a komu budou fandit.

Charitativní běh v parku na Severní Terase. | Foto: Miroslav Vlach

Trať nebyla dlouhá (3 km), rekordy nikdo nečekal, běželo se ve skupinkách, startovní číslo zcela jasně prezentovalo názor, že lidská solidarita není pro ústecké sportovce neznámý pojem. Přihlášeno bylo padesát běžců, hodinu před startem to byla stovka, nakonec David Cihlář hlásil, že došly startovní čísla. Pod barevným obloukem, kde vládla přesná časomíra Jardy Hercíka se nakonec tísnilo 200 závodníků. Startovné bylo věnováno bývalému policistovi Radkovi Tomanovi, který ve dvaačtyřiceti letech prodělal mozkovou mrtvici. Doprovázela ho celá rodina, vybralo se skoro padesát tisíc!

Ústecká univerzita v obležení: Přes sto policistů a střelci. Studenti měli volno

Dlouhatánský had z lidských těl vyrazil upraveným parkem až v 17:00, mezi běžci byli i místní lékaři, učitelé, studenti, startovní číslo navlékla na pružné tělo i místní běžecká celebrita Zuzana Kotěšovcová. Jako první proběhl cílem vlasatý muž se startovním číslem 99.

"Tady se nezávodí, tady se fandí dobrým nápadům. Já mám rád delší tratě. V roce 2011 jsem si vyzkoušel první maraton v Praze, potom jsem přešel na stovky. Tam není tolik lidí a ještě jste v přírodě. Nemám je spočítané, ale nejdelší závod, který jsem dokončil měřil 140 km. Letos se do Libouchce na stovku nechystám, budu asi v Polsku s rodinou, ale čtyřiadvacítku na Kladně si dám. Tam bude určitě i skvělá ústecká vytrvalkyně Lenka Berrouche, na tu se těším," prozradil Patrik Hanisch. Ceny byly opravdu zajímavé, potlesk patřil ale muži na speciálním křesle.

Ústecká básnířka Danuška Jírová oslavila na Bukově 102. narozeniny

Byl to už šestý ročník. Charitativní běh s příhodným názvem Předběhněte mrtvici organizuje Česká společnost intervenční radiologie, Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP a nadační fond Čas je mozek pod záštitou města Ústí nad Labem.

"Mrtvice je jednou z nejčastějších příčin úmrtí u nás a každý rok postihne 30 000 lidí. Základními příznaky jsou pokleslý koutek. nebo celá část obličeje, povislé končetiny na jedné straně těla a problémy s řečí. Pacientům doporučujeme, aby volali záchranou službu a nejezdili do nemocnice sami, zbytečně se tak ztrácí čas, který je nejvíc potřeba. Když budeme všichni znát příznaky a lidé se budou dostávat do nemocnice včas, budeme tím aktivně bojovat proti této zákeřné nemoci," říká lékař David Černík z Komplexního cerebrovaskulárního centra Krajské zdravotní a.s. - Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem.