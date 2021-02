Žlutá turistická značka vede do kopce, na kterém stojí zvláštní objekt. Trojúhelníkový půdorys je zajímavý, historie zaměstná mozek. Kolem cesty jsou vyvrácené stromy, červené značky označující ty, která léto nepřežijí.

Přespolní znají Chlumec především ze školních lavic, slavný Napoleon tam v roce 1813 prohrál na bitevním poli se spojeneckými vojsky. Pod Horkou zelený lev na vysokém sloupu (25 m) připomíná tu krvavou řež. Jubilejní památník byl podstaven v roce 1913 na návrh architekta Julia Schmiedela z Prahy. Stavbu realizoval stavitel Antonín Plass z Chabařovic. Sněhu na bobování tam bylo dost, však poškozené plasty tak trochu znevažují toto místo.

Cesta na Horku není dlouhá, lemována je výklenkovými kapličkami, ve kterých dříve byly umístěny keramické reliéfy. Trojhrannou stavbu nechal v letech 1690-1691 postavit hrabě Jan František Kolovrat Krakovský, jako výraz vděku, že chlumecké panství přežilo morovou ránu z roku 1680, která postihla velkou část Čech. Stará lipová alej vítá hosty, ti nezbední se zvěčnili na fasádě stavby. V roce 1838 hrabě Josef Klement Westphalen nechal pod kaplí vybudovat rodinnou hrobku, to ještě z kopce bylo krásně vidět do okolí. Dnes je tam informační cedule, několik laviček a pobořený sněhulák, který se jara nedočká. Chlumec se má čím pyšnit, Horka by mohla vyprávět. Pokud se skutečně po neděli vrátí mrazy, raději počkejte na jaro. Dost to klouzalo.

Miroslav Vlach