/FOTO/ V sobotu 23. března byl v Chlumci prostor před kostelem sv. Havla plný různých stánků, jednoduchých přístřešků, stanů, odpočinkových zón a prodejních pultíků. Starostka města osobně vítala hosty na II. ročníku Chlumecké Velikonoce.

Chlumecké Velikonoce. | Foto: Miroslav Vlach

"V žádném případě nechceme a ani nemůžeme konkurovat podobné akci v Zubrnicích, tohle je naše skromné vítání jara, kde si každý může najít své místo a úhel pohledu. Malé děti obdivovaly ovečky a králíky, ty větší nabízely svou tvář k odvážným kresbám v improvizovaném studiu a potom se společně vrhly na čokoládový trdelník. Zkušení muži vedli rozhovory u kašny s voňavou klobáskou v ruce, ženy hodnotily výzdobu a šikovnost drobných řemeslníků. Všichni společně poctivě tleskali hudebníkům, kejklířům i odvážnému mladíkovi na chůdách. Počasí nebylo ideální, ale lidí přišlo dost," tvrdila Veronika Srnková.

Přírodní bránou plnou barevných kraslic opakovaně procházel osmiletý Jirka, aby na konci chodníku našel pana Berku z Jílové u Prahy, který v historickém vojenském stejnokroji nabízel různé dětské hry. Vedle byla paní s lukem, kousek dál se odlévalo olovo, kejklíř roztančil barevné talíře a klukům nabídl ohromnou pomlázku. Pod černou plachtou stáli čtyři svérázní hudebníci v dobových kostýmech, buben udával tón, středověké dudy doprovázela cistra, další borec hrál na šalmaj. Každou celou hodinu připomínali časy dávno minulé. Vedoucí skupiny Canora, muž ve žlutavé kůži Antonín Vávra poskytl krátký rozhovor Ústeckému deníku.



Kolik vás ve skupině je celkem a kde máte stálou scénu?

Správná otázka. Dnes jsme tu pouze čtyři, ale v plné sestavě je nás sedm. Skupina byla založena v roce 1995, příští rok oslavíme třicítku. Stálou scénu máme v Praze, ale na pozvání vystupujeme po celé republice, hlavně na hradech a zámcích. Hráli jsme i venku, Dánsko, Francie, Švýcarsko, Rakousko, Německo atd. Je to mnohdy drsná muzika. V repertoáru máme písně z 13. -16. století. Všichni máme solidní hudební vzdělání, na podrobnosti není čas, to by bylo na knihu. Někteří dokonce učí! (smích).

Máte vkusné a zajímavé převleky. Klidně by jste mohli hrát ve filmu. Kdo vám to šije? Už se v téhle historické oblasti pohybujeme delší dobu, máme kamarády, co to svedou. Něco je z knih, něco vlastní návrhy, samozřejmě hlavně kůže a kov. Problémem jsou hlavně boty. Na cenu se raději neptejte.



Cenovky nechám stranou, ale musím se ještě zeptat. Ty hudební nástroje jsou originály?

Ne. Všechno jsou to dokonalé repliky. Stále jsou ve světě firmy, které vám podle návrhu, předlohy, vyrobí středověké dudy, nebo různé píšťaly atd. Jedna taková je v Německu, tam jsme byli my. Pokud se pozorně zadíváte třeba na ty dudy, zjistíte nejen krásné zdobení, ale především tu technologickou složitost. To je prostě fantastická práce, dokumentující zručnost a cit.

Někdo mi našeptal, že větší část skupiny Canora byli učitelé. Dovolte mi, abych za Ústecký deník poděkoval za jejich práci a popřál jim k 28. březnu pohodu a klid. Byli prostě skvělí!

Miroslav Vlach

