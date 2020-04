Postřeh Miroslava Vlacha.

Miroslav Vlach. | Foto: archiv M. Vlacha

Dámy prominou, tuhle zelenou narážku znají pouze udatní muži a to ještě pouze ti, co na dva roky vyměnili montérky za slušivé maskáče. Kdo tam nebyl nepochopí, co to byl buzerplac, jak se čistí rajony s kartáčkem na zuby, proč má mazák vždycky pravdu. Mám takový dojem, že sto dní před odchodem do civilu se začal každý správný vojáček chlubit barevným hadem, který jej zásadním způsobem odděloval od těch ostatních. Byl to vlastně krejčovský metr s klasickým číslicemi, vystříhaný do srdíček a vyzdobený barvou podle vkusu a trpělivosti majitele. Po večerce se slavnostně oddělil jeden dílek onoho díla, někde to byl skutečný rituál. Za pár, za čtyři, nebo třeba za třicet! Vzpomněl jsem si na tuhle kasárenskou tradici v době, kdy všichni nosíme roušky, dobrovolně se máčíme v dezinfekci a respektujeme doporučená vládní opatření. Nechci nic zlehčovat, koronavirus nás už pěkně potrápil a ekonomické následky budou pro mnohé přímo zdrcující. Těším se na moment, až ministr zdravotnictví oznámí datum, kdy všichni zase budeme volní, svobodní, promoření. Metr si stříhat nebudu, ale určitě to oslavíme. Květnovou dovolenou jsem už odpískal, ale těším se na tu novou, uzdravenou. Už aby to bylo …(smích)