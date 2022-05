Co nám do loňska kapelník ústecké indie rockové party Houpací koně zahraje, a proč? O tom říká víc sám textař, kytarista: „Kdysi jsme už s Járou Rudišem dělali něco podobnýho, někdy kolem roku 2012 ještě v klubu Mumie. A když jsme se teď potkali v Činoheráku na premiéře hry Anšlus, dohodli jsme se, že zkusíme něco podobného. Bylo to prima, bavilo nás to oba; on četl, já pak vždycky hrál písničku…“ ohlíží se Imlauf. Sám právě točí první sólové album, ze kterého pár ukázek na Rudišově čtení v Činoheráku zazní. „Od Járy jsem naposledy četl knížku Konec punku v Helsinách, hodně mě bavila,“ prozradil.