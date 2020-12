I přes zavřené divadlo je ústecký Činoherák aktivní. Chystá streamy svých inscenací a vydává kompilace písniček a scénické hudby.

Činoherní studio před Vánoci začne vysílat streamy. Jednou z inscenací je i Sen noci svatojánské. | Foto: Činoherní studio Ústí nad Labem

V listopadu a prosinci natočené záznamy představení inscenací Sen noci svatojánské a Malý princ a hudební kompilace Písničky z Vánočky a Autorské skladby a scénická hudba z inscenací Činoherního studia 2015 – 2020 pouští do světa v období Vánoc ústecké Činoherní studio. I když jsou divadla kvůli coronavirové pandemii zavřená, neznamená to v případě ústecké činoherní scény, že by spala. Ta je naopak plná života a chystá se potěšit své fanoušky.