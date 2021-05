Čiperné kuně zachutnal sousedův mercedes

Tak si představte, že jsem ve čtvrtek odstavil to nové auto. Čiperná kuna se mi nějak dostala do motoru a zachutnaly ji teplé kabely. V servisu to hned poznali, tvrdil nazlobený soused. Před třemi roky jsem řešil stejný problém.

Čiperné kuně zachutnal sousedův mercedes | Foto: Ilustrační