První písemná zmínka o tomto místě pochází údajně z roku 1357, starý kostel Nanebevzetí Panny Marie má zajímavou historii (1701), každý rok je využíván pro různé kulturní akce, ta první je plánována na 18. dubna. Hrát a zpívat budou Lüftnerovci.

Nabídka kulturních akcí vyla sepsána do malého plakátu, kousek od vrat do areálu kostela to bylo černé na bílém. První koncert bude 18. dubna, do kostela zavítá Eliška Lüftnerová a Petr Lüftner, začátek je plánován na 16:15. Tuhle sympatickou dvojici v Ústí každý zná, Petr na mostě provokuje, Eliška si šanson ráda zazpívá. Potom přijde na řadu vážná hudba ( 16. května ), v červnu nabídne jazzové odpoledne Jana Koubková. Kolem kostela vede cesta k Labi na cyklostezku, pokud vám vyjde počasí uvidíte nejen pár plachetnic, vodníka a barevné vrbičky na břehu. Na druhé straně v kopcích rozpoznáte pohádkový kostelík v Dubičkách, vyhlídku s křížem i nekonečný svah plný kamení. Prostě pohoda ! Z rákosí vyletí divoká husa, mladý cyklista vás překvapí hřejivou nadávkou, cizí paní za plotem popisuje radost rybáře, který tam v létě chytil velikánského sumce. Procházka je to krásná a nemusí být ani vedro!

Miroslav Vlach