Čeká nás tak hudba jednoho z nejvýraznější jmen nové české písničkářské generace dneška, textaře napojeného na rodnou krajinu i její specifickou náladu. Nabídne nám hudbu, styl i poezii tuláka - pozorovatele, v Ústí se tak poprvé představí „hitař bez nátěru podbízivosti“, autor pro ctitele kvalitní hudby. Ve svých písních nám představí různé podoby i osudy klášterů i kostelů v jeho okolí. Místa ta už dobře zná, umí o nich vyprávět, o jejich příběhy se s vnímavým publikem odkudkoli rád podělí. V jeho podání bude „Láska ne jako modrá, spíš coby stříbrná Skalice“. Jeho písní „Člověk krve“ tak zní verš: “Hej! Vstávej! Průvodčí ptá se mě na lístek, kam že to jedete, pane? Já zjevuji se na místech, a hledám zatoulané”.

Více o Člověku krve i jeho svěžím albu „V kuchnyni“ zjistíte na https://clovekkrve.bandcamp.com/track/v-kuchyni. A a když už vás zaujme, pobaví, nachne, pište mu o něj na clovekkrve@gmail.com.

Jak Člověka krve vidí nebo zná ústecký písničkář Jiří Póža Poživil? Do Ústí nad Labem ho zve spolu s Ústeckou knihovnou i sdružením Scéna Aussig. Tvrdí: „Písničkář Jan Senft vystupující jako Člověk krve hraje písně z lesů i opuštěných kostelů. V jeho poetickém indie folku ožívají magické příběhy z rodného kraje kolem Stříbrné Skalice, k originalitě mu pomáhá i užití archaických slov. Duchem Člověk krve navazuje na to nejlepší z české folkové tradice. Albem „V kuchyni“ se řadí mezi nejzajímavější mladé tváře současného našeho folku i alternativní scény.“

Čtvrteční akce v Ústecké knihovně je pro její registrované čtenáře zdarma, ostatní zaplatí 50 Kč. A jak vnímá osobnost Člověka krve autor tohoto článku? „Věřím, tajně doufám i těším se, že nálada jeho písní bude blízká atmosféře písní na podobná témata, kterými mne oslnil a už navždy dostal další originální český písničkář Petr Linhart, autor teskných příběhů z dávných Sudet. Toho tu zas rád doporučím i já. A zdaleka nejen proto, že jsme se v telefonickém rozhovoru s Janem Senftem na oblibě Petra Linharta shodli. „I já ho mám rád,“ svěřil se.

PS: I Jan Senft je obětí hloupé pandemie, ale naštěstí ne už viru samotného. Covid-19 jen dvě léta zdržel křest alba V kuchyni (2020). Tedy na „svátost křtu písní“ došlo až 23. března letošního roku na faře Sázavského kláštera s hosty, a Člověk krve tu byl zlatým hřeben večera. „Díky tomu se mu až po rozvolnění po dvou letech zdařilo svůj zajímavý hudební počin náležitě pokřtít.“ Jak s radostí psal pro Kutnohorský deník Richard Karban. Konečně tak autor CD i vinyl vyslal do světa s plnou parádou.

Nešlo se pak písničkáře Jana Senfta nezeptat: „Nenahrál byste třeba některé z písní na CD z odstupu dvou let i trošku jinak? A čím se vlastně nové album liší od vašeho předposledního vydaného díla, singlu Nitrožilně?

Jan Senft byl stručný: „Občas mám nutkání si říct, že jsem mohl něco malinko pozměnit, ale hned mě to zase přejde. Jsem spokojen jak to bylo nahráno.“ Dle jeho slov je album V kuchyni návrat k jeho původnímu stylu. Singl Nitrožilně byl spíš experiment.

Důkazem návratu k původnímu stylu je podle Karbana i fakt, že při vystoupeních hraje Senft na svou první koupenou kytaru.

Hudbu nabízí Člověk krve na webu vydavatelství Divnosti (https://www.ttkac.cz/divnosti-label/). Slíbil, že obě nahrávky v Ústí nad Labem ve čtvrtek nabídne. Jeho CD přijde na 200 korun, pozornosti hodný vinyl na dvojnásobek.

Radek Strnad