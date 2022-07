Čím se aktuálně ČvT zabývá, na čem pracuje? Poskytuje okamžitou humanitární pomoc, pomáhá lidem postavit se na vlastní nohy, pracuje v Česku i v zahraničí. Podporuje vzdělávání dětí, pomáhá i těm nejchudším, nejzranitelnějším, podporuje v jejich snažení obránce lidských práv. Zaměstnanci Člověka v tísni si cení hodnoty vzájemné pomoci, solidarity i humanismu. A nyní se tedy chystají oslavit již 30 let své užitečné práce na severu Čech. Přijďte je oslavit spolu s nimi.

Zdroj: Youtube

Během programu uvidí návštěvníci dva zajímavé i důležité krátké filmy, aby ve finále dostali hosté oslavy šanci zatančit si nebo jen poslouchat zajímavou hudbu, kterou asi zatím ještě neznají. A jednoho dýdžeje. A tak nyní duo Méta Monde i v Ústí nad Labem zve do vlastního vesmíru syntezátorů a futurismu. Vesmírná tématika, estetika osmdesátek i úzké propojení hudby a vizuálu. Na těchto atributech staví tuzemská dvojka hudebníků Méta Monde, vítězové hitparády Radio Wave Startér . Loni v říjnu vydali debutové CD, nyní jedou koncertní turné, které je zavede do rodné Prahy a třeba i do Berlína.

Méta Monde vydávají klip So Sad. „Věříme, že nás nakopne víc, než výhra ve Startéru. A časem nás dostane na festivaly Grape, Primavera či Glastonbury,“ tuší zpěvák Méta Monde Jakub Baierl, „Startér nás donutil vyjít s hudbou ven, spojil nás s dalšími lidmi plnými entusiasmu. Pomohl nám posunout českou scénu do dalších rozměrů,“ dodává.

Méta Monde je totiž malé zjevení jako z jiného světa. Tvoří ho právě Jakub Baierl a art director Roman Gordienko. Spolu už přes 6 let pracují v jedné pražské technologické firmě. „Na jaře roku 2019 jsem už měl pocit, že nastal čas, abych konečně psal něco vlastního, autorského,“ líčí Baierl a doplňuje: „To jsem začal chodit pěšky do práce a na těch cestách napsal asi čtyři tracky. Postupně jsem je představoval Romanovi, bavily ho a tak jsme to dali dohromady. Hrajeme spolu.“

Debutová nahrávka „Méta Mondes“ pojí synthpop a cit pro písničkářství i pompézní refrény. Krom hudby projekt stojí i na černo-bílo-fialových geometrických vizuálech. „Využíváme moderní dobu i technologie, které nám umožňují vytvářet umělecké projekty na víc rovinách. Zároveň tím nabízíme detailnější pohled, co sami u alba cítíme,“ ví zpěvák a producent v jedné osobě Jakub Baierl.

Nahrávku otevírá výpravný song se symbolickým názvem World Beyond, překypuje vesmírnou tématikou. „Každý si v tom může najít svůj svět či místo, kde mu může být fajn. Každá naše skladba je malá část našeho vesmíru, který se snažíme lidem přiblížit,“ upřesňuje Baierl. Původní verze všech osmi tracků z debutu Jakub poskládal i produkoval v domácím studiu, na výsledné podobě se podílel i jeho někdejší hudební kolega Larson Haakenstad ze Seattlu. Pro Méta Monde se tak na určitou dobu domovem stalo studio Faust Records.

Kvůli chaotickému roku muselo pražské hudební duo, stejně jako všechny tuzemské kapely, odložit své první turné. Premiérový koncert absolvovali až 5. prosince v rámci přenosu z plzeňské Papírny. V roce 2021 měla dvojice vystoupit i v Praze, Sušici či Berlíně. Ale covid tomu chtěl jinak, a tak až letos…

Radek Strnad podle Headlineru