Co chceš od 90’s kids? Post-hudba vystoupí v Národním domě v Ústí nad Labem

České duo Post-hudba vydalo v půlce února třetí dlouhohrající desku My všichni tady a teď, na které se songwriter Dominik Zezula s producentem Tomášem Havlenem věnují realitě životů dnešních třicátníků. To je slyšet i ve skladbě 90’s kids, ke které kapela ve spolupráci s dvorním režisérem Štěpánem Svobodou vypouští nový klip a zve na koncert 25. března do Národního domu v Ústí nad Labem.

Post-hudba. | Foto: Archiv kapely

„V tom songu je silný důraz na dynamiku, tišší sloky a velký popový refrén, plus nečekaný breakdown na konci,” popisují oba hudebníci. „Dalo by se říct, že se tam pořád něco děje. V klipu jsme se proto snažili najít nějaký kontrapunkt. Nechtěli jsme hrát žádné role, prostě jsme jen felili s kamarádem, který nás natáčel.“ Výsledkem je sekvence záběrů, kde Havlen vede děti do školky, tráví čas se svojí ženou a trénuje na půlmaraton, zatímco Zezula venčí psa a hraje Geoguessr ve své pracovně, která vypadá jako typický 90’s kids pokojíček. „Chtěli jsme složit mozaiku z dlouhých, pomalých záběrů, a velkou část rozpočtu následně použít na profesionální postprodukci,” doplňuje Štěpán Svoboda. Zdroj: Youtube Elektronické duo post-hudba je na české alternativní scéně dnes už zavedeným pojmem - po nesmělých začátcích mezi lety 2011 a 2013, kdy singer-songwriter Dominik Zezula a producent Tomáš Havlen vydali první tři EP, navázala kapela po šestileté pauze deskami Není se na co těšit (2019) a Svět na konci roku nula (2021). Třetí album My všichni tady a teď vyšlo 13. února 2023 ve spolupráci labelů Full Moon Forum, který v roce 2023 podporuje v roce Ministerstvo kultury ČR a Bad Names. Lístek na ústecký koncert stojí 250 korun a koupit lze na webu www.vstupenkyusti.cz. Anna Mašátová