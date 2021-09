Podívejte se, co je v této ústecké čtvrti nového.

Co je nového v Krásném Březně: Katastrální úřad, Corso a Billa. | Foto: Martin Mudroch

V dalším díle seriálu Co je nového v Ústí nad Labem jsme zavítali opět do Krásného Března. Tentokrát jsme prošli s fotoaparátem areál Corsa a jeho blízké okolí.

