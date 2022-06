FOTO: Co je nového ve Všebořicích: Baumax, Tamda a stavba autocentra

V oblíbeném seriálu Co je nového jsme tentokrát zavítali do ústeckých Všebořic. Konkrétně jsme prošli části ulic Havířská a Všebořická. Najdete v nich třeba Obchodní centrum Tamda, hobby market Baumax, prodejnu s nábytkem Möbelix, čerpací stanici, zoomarket Hafani, elektro Okay a prodejny automobilů značek Ford, Kia a Volvo.

Co je nového ve Všebořicích: Baumax, Tamda a stavba autocentra. | Foto: Martin Mudroch