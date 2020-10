Ministr zdravotnictví doporučuje pohyb na zdravém vzduchu, do lesa stále ještě můžeme bez roušky. Někomu dělal společnost mezi břízkami hezký pes, na Střížáku jste mohli dokonce ve čtvrtek 22. října potkat krásné slečny na koních, rybáře, nebo odvážné kluky na horských kolech.

Podívejte se, co se dá na zdravotní vycházce pozorovat. | Foto: Miroslav Vlach

Paní Eva hledala pod vysílačem vysoké bedly, měla jich v papírové tašce několik. „Chodím sem každý rok, nemám to daleko, je to příjemná procházka. Bydlím na sídlišti, určitě to je lepší, než koukat z okna do betonu nebo poslouchat tragické zprávy v televizi. Všimla jsem si stop po divočácích, kolem je hodně vyvrácených stromů. Nevzpomínám si na nějakou vichřici v poslední době, ale polomů je tu dost,“ tvrdila dáma v maskáčích, která i v lese zachovávala doporučený dvoumetrový odstup.