Vědí totiž, že aktivisté jsou obyčejní lidé, které denně potkáváte na ulici či v obchodě. „Jen mají chuť i odvahu měnit věci kolem sebe, a ne jen nečině přihlížet,“ potvrzuje Aleš Bárta, spoluorganizátor čtvrteční akce.

Aktivisty zajímá i baví široká škála činností, nejen ekologie, s níž bývá slovo „aktivismus“ nejčastěji spojováno. „Proč jsou pro společnost přínosem? Přináší neotřelá řešení různých problémů, a jsou schopni je realizovat. Anebo nás třeba baví v divadlech a vzdělávají na různých workshopech,“ ví Aleš.

To dokládají i příběhy hostů této debaty. První je Michaela Valášková, která vytvořila úspěšný projekt Neznámí hrdinové z Ústí nad Labem a jako jedna z členek uskupení Promyky kultivuje veřejný prostor. Druhým hostem je Pavel Skála, herec, zakladatel Divadla Odevšad a organizátor divadelního festivalu Přemostění. Třetím je Jan Kvapil, pedagog, germanista, ale hlavně člen spolku Stop Tunelům a zakladatel iniciativy Soboty pro sousedství. Posledními hosty jsou Mikuláš Černík a Marika Volfová z hnutí Limity jsme my.

Milion chvilek demokracie také vzešel z aktivních lidí, kterým nebylo lhostejno, kam směřuje naše demokracie, a daří se nám propojovat stejně aktivní lidi po celé republice. Stovky dobrovolníků se nejen účastní demonstrací, ale také upozorňují na lokální problémy a mění svět kolem sebe. Být aktivistou není těžké. Pro začátek se stačí zajímat o své okolí a chtít změnit to, co se vám na něm nelíbí.

Přijďte se zeptat na to, co vás zajímá, nebo si jen poslechnout příběhy našich hostů. Pořadem provede Jindřiška Moravcová.

„Na debatu jsem přijala pozvání z více důvodů. Několik let pořádám sousedské akce, třeba adventní setkání, festival Nádhera, divadelní den, a zapojuji se už po několikáté do participativního rozpočtu města Ústí nad Labem s neformálním uskupením Promyky. Krom těchto dobro-aktivit se snažím se zástupci výtvarné oblasti zasahovat do veřejného prostoru například příběhy v rámci projektu Neznámí hrdinové v Ústí nad Labem. Se svou praxí chci lidem v rámci debaty sdělit, jak moc důležitá a nezastupitelná role akčního občana je v rozvoji města, jako je právě toto centrum Ústeckého kraje. Chci inspirovat a motivovat další, kteří doma vyčkávají s myšlenkou na rozjezd vlastního nápadu, který může být prospěšný nejen autorům, ale i druhým,“ dodává Michaela Valášková z ústecké Klíše.

Radek Strnad