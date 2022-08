Od 14. do 27. srpna probíhá již 30. „letní škola“, kterou ÚSGS od počátku organizuje ve spolupráci s Ackermann-Gemeinde. Program kurzu je opět velmi pestrý. Zahrnuje jak stabilní části, např. ranní modlitbu, po snídaňový zpěv českých lidových písní a následnou jazykovou výuku, tak odpolední výlety.

„Tentokrát účastníky kurzu zavedl do děčínského muzea na výstavu o životě Němců za války na Děčínsku, do Mariánských Radčic, dále je zavede na lobkovický zámek v Nelahozevsi a nakonec do botanické zahrady v Teplicích,“ objasňuje dlouholetá organizátorka kurzu doc. Kristina Kaiserová, vedoucí ÚSGS. Celodenní sobotní výlet bude směřovat na sakrální památky ve Šluknovském výběžku.

Letos je také obzvlášť bohatá nabídka programu v Muzeu města Ústí nad Labem. Zaměří se nejen na aktuálně nejlákavější výstavu Naši Němci, ale i na další dvě věnované dějinám sklářství v Ústí nad Labem a experimentálnímu fotografu Karlu Gottsteinovi, o kterém bude přednášet emeritní archivář Vladimír Kaiser.

Večery jsou a budou tradičně věnovány přednáškám. Vlastimil Pažourek z děčínského muzea bude opětovně prezentovat labskou plavbu, tentokrát v moderní době, a archivář Václav Zeman přiblíží architekturu německých evangelických kostelů v Čechách. Zajímavé pro účastníky kurzu bude zajisté také představení osobnosti Eduarda Goldstückera, který byl nejen významným germanistou. O plánovaných, leč nikdy nerealizovaných železničních tratí v Krušných horách, promluví Jiří Riezner z UJEP. Archivářka Markéta Vladyková se bude věnovat roli úředníka říšského místodržitelství Dr. Hanse Seiferta na konci války.

„Překvapením jistě bude film o zapomenutém německém fotbalovém klubu v Praze (DFC Prag), představí ho Thomas Oellemann, který byl stejně slavný jako Sparta či Slávie,“ uzavírá představení programu jubilejního ročníku kurzu českého jazyka pro Němce doc. Kaiserová.

Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP