/FOTO/ Víte že, Dům kultury Ústí nad Labem stojí na místě novogotické vily z 19. století bývalého ředitele ústecké Spolchemie Maxe Schaffnera? Multifunkční stavba byla dokončena v roce 1964.

Okresní shromáždění Svazu tělesně postižených Ústí nad Labem. | Foto: Miroslav Vlach

Dnes je z jedné části plný šikovných dětí, taneční sál a kino stále plní původní účel. V restauraci se pravidelně schází aktivní senioři. V pondělí 27. března se tam konalo okresní shromáždění Svazu tělesně postižených Ústí nad Labem, mimo jiné se volilo i nové vedení na dalších pět let. " Čas se zastavit nedá, průměrný věk členské základny je neuvěřitelných 78 let, covid prověřil charaktery, hodně lidí dnes raději zůstává doma. Původně v Ústí nad Labem bylo sedm místních organizací STP, dnes jsou pouze čtyři, z původních 600 je 450 členů. Do funkcí se nikdo netlačí. To víte po sedmdesátce už má každý nějaký zdravotní problém, papíry nemá nikdo rád, stanovy jsou přísné," popisoval situaci místopředseda Václav Beneš, který je v organizaci od roku 1967.

Nejstarší členka oslavila v loňském roce stovku, stále píše básně! Program shromáždění byl naplněn, představeny byly plány na rok 2023. Všichni se těší na bowling, sportovní hry a výjezdy za českými památkami. Mimořádný zájem je o týdenní pobyt na Slovensku, pojede se na Moravu, do Sezimova Ústí, končí se ve Františkových Lázních. Kolem čtvrté odpoledne došlo na volbu předsedy. Překvapení se nekonalo. Na dalších pět let zůstává v čele okresního organizace Svazu tělesně postižených Ústí nad Labem Milena Černá.

"Už jsem několikrát avizovala, že chci končit, chtěla jsem funkci předat někomu mladšímu, ale marně. V loňském roce mě zase ukecali, slíbila jsem pouze jeden rok, tohle jsem nečekala. Na jedné straně je důvěra lidí, doktoři to vidí jinak. Uvidíme," prohlásila zkušená předsedkyně a otevřela diskusi. Ta směřovala na nejbližší akci, jarní rej, který se bude konat v kulturním domě ve středu 29. března.

Miroslav Vlach