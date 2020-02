Velkou atrakcí bývá skupina žen, která pravidelně cvičí a tak je všichni v Brné známe pod názvem Cvíča. Skupina se přípravě vždy plně věnuje a připravuje atraktivní kostýmy. Jejich loňské vystoupení můžete vidět na fotografii. Minulých pět ročníků navštívilo vždy přes tisíc lidí. Masek jsme měli kolem tří stovek.

Průvod vyjde ve 14.30 hodin z parkoviště nad koupalištěm. Na čele bude samozřejmě pravá vesnická chasa, skupina Třehusk. Průvod projde Brnou a bude mít několik zastávek, kde bude kapela pohoštěna a paní domu si zatančí s hastrmanem. A samozřejmě, že se pověsí basa. Skončíme před hospodou U Kapličky. Zde budou připraveny zabijačkové hody.

Zveme všechny, kteří se rádi baví a jsou neradi "peciválové". Přijďte mezi nás. Třehusk bude hrát do 18 hodin, ale Brňáci se budou bavit déle. Vždyť přece platí to co zpívala na posvícení kapela Ústecký výběr: „ani mráz, ani déšť, ani sníh na Brňáky neplatí“.

Zdeněk Kymlička