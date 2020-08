1) – nahoře = volba tarifu

2) – nahoře = zóna 101

3) – uprostřed nahoře = 60 min

4) – až dole= jednotlivé zlevněné 4,50 Kč

Přiložit kartu, vytisknout jízdenku, pracně vydolovat z terminálu (ani jednou jízdenka aspoň kouskem nevyjela), stále se držet, protože trolejbus projíždí semaforem u Hotelového domu a to opakovat. Jelikož jsme kupovali 2 jízdenky, tak jsme kartu měli stále v ruce. Celkem jednoduché při koupi 1 jízdenky. A zde je ten PROBLÉM! Pokud nevydoluju jízdenku rychle (i když je tam trochu zvedací část) a druhá jízdenka po první není vytištěna do 20 (30) sekund po první jízdence, kartu držím v ruce v blízkosti terminálu, mezitím se mi načte, doúčtovaná jízdenka 15+ za 18 Kč, kterou jsem nechtěl. Takhle jsem platil já 4x (8 jízdenek), manželka 1x (2 jízdenky). Manželce se, ale mezi 1. a 2. jízdenkou stále točilo přiložte kartu. Řidič trolejbuse nevěděl co s tím.

Jaké bylo naše překvapení, když jsme se podívali na výpisy. Jízdenky 4,50 byly zaúčtovány, ale současně se u mne a u manželky objevily částky 18 Kč = DP 15+m doúčtovaná jízdenka. Takovou jízdenku jsme nikdy nekupovali. Tak jsme do formuláře DPM ÚL – vyplnili reklamaci. Dnes nám přišla reklamace vyřízena – zamítnuto. Jak mně tak manželce.

Vážený zákazníku,

Stav reklamace č. 349 byl změněn na Zamítnuto.- moje zamítnutí

Znění reklamace:

Tato jízdenka nebyla manželem koupena. Kupoval jen 2 jízdenky dětské 60 minut za celkem za 9 Kč. Jízdenka má číslo 72,73. Čas nákupu 8:29:25; 8:28:18. Velanová

Vyjádření:

Dobrý den, Vaší reklamaci jsme nechali prověřit u dodavatele odbavovacího systému společnosti Mikroelektronika s tímto výlsledkem: v logu zařízení vidíme toto: Jul 9 08:28:16 – 1. jízdenka Jul 9 08:29:08 – checkin Jul 9 08:29:24 – 2. jízdenka Mezi volbou jednotlivých jízdenek byla karta přiložena k terminálu v režimu Check in. Vaší reklamaci tedy nemůžeme uznat za oprávněnou. Pokud přiložíte bezkontaktní platební kartu ještě před navolením možnosti "Volba tarifu" nebo před výzvou k zaplacení navolené jízdenky, automaticky dojde k odbavení v režimu Check in/Check out. S pozdravem Monika Válová Zákaznické a informační centrum

Vážený zákazníku,

Stav reklamace č. 350 byl změněn na Zamítnuto.- manželky

Znění reklamace:

Platila jsem dne 5.07.2020 kartou 2 jízdenky pro děti 60 minut za 4,50. Celkem 9 Kč. Platební karta se stále nenačítala a točila. Proto 2. jízdenka byla koupena déle. Číslo jízdenek je 55 čas 9:11:32; 56 čas 9:14:36

Vyjádření:

Dobrý den, Vaší reklamaci jsme nechali prověřit u dodavatele odbavovacího systému společnosti Mikroelektronika s tímto výsledkem: Jul 5 09:11:32 – nákup 1. jízdenky Jul 5 09:12:14 – checkin Jul 5 09:12:17 – pokus o checkout který skončil na ochranné době Jul 5 09:12:22 – pokus o checkout který skončil na ochranné době Jul 5 09:12:29 – úspěšný checkout Jul 5 09:13:13 – úspěšný checkin Jul 5 09:13:18 – pokus o checkout který skončil na ochranné době Jul 5 09:14:35 – zakoupení 2. jízdenky Karta byla opakovaně přikládána k odbavovacímu zařízení, Z tohoto důvodu došlo k odbavení v režimu Check in. Vaší reklamaci proto nemůžeme uznat za oprávněnou. Pokud přiložíte bezkontaktní platební kartu k terminálu ještě před navolením možnosti "Volba tarifu" nebo před výzvou navolené jízdenky, dochází automaticky k odbavení v režimu Check in/ Check out.



S pozdravem Monika Válová Zákaznické a informační centrum

Já jsem se osobně dotazoval v zákaznickém centru v Revoluční ulici, jak je to možné? Nejdřív jsme si s paní za okénkem nerozuměli, pak někam telefonovala, že se to prý může stát, že se systém teprve vychytává. Požádala mne o kartu a zjistila,, že už jsme podali reklamaci elektronicky, tak musíme čekat 30 dní Žádný letáček ani brožura k tomuto tématu tam nebyla, ani mi nebyla nabídnuta, i když jsem pak zjistil, že existuje.

Dále jsem se ptal několika revizorů, jak budou postupovat při následující situaci. Bezkontaktní karta umožňuje několik nákupů bez zadání PIN, ale každá banka má tento počet různý. Určitě se to každému stalo, že se objeví „platba zamítnuta“, není problém, zadám PIN a je vyřešeno. Takže nastoupím do vozidla MHD, chci zaplatit kartou, ale zrovna tato transakce bude ta, která chce PIN a zrovna probíhá přepravní kontrola. Zatím mi nikdo nedokázal říci, jak bude revizor postupovat, když já peníze na kartě mám a měl jsem snahu si jízdné zaplatit.

Nebylo by možné do terminálu ještě dát: že chci koupit 2 jízdenka za stejný tarif? Zaplatili bychom a kartu uložili a potom bychom teprve dolovaly jízdenky?

Jestli bude DPM ÚL takto postupovat u všech, kdo kupuje více jízdenek a neschová platební kartu, tak bude mít peníze, které mu nepatří. Proč mám mít jízdenku o které ani nevím, že jsem si ji koupil. A k tomu mám 3 měsíční kupon?

Cestující se má za jízdy držet. Co s tím? Přeci trolejbus nebude čekat, až si jízdenku koupím?

Vladimír Velan