/FOTOGALERIE/ Byl jsem tam mnohokrát, ale zimních snímků moc nemám, pořádného sněhuláka v podhradí jsem nikdy neviděl. Fotil jsem hrad několikrát, byl jsem ve věži, dokumentoval jsem letní slavnosti, rytířské souboje, divadelní scénu i výstavní síň.

Zimní snímky hradu Střekov ledacos naznačují. | Foto: Deník/Miroslav Vlach

Ve středu 10. ledna pěkně mrzlo, autobus číslo 17 vysadil pod hradem starší manželský pár, senioři se zastavili u koní, potom si udělali selfíčko a spěchali do kopce. Přijeli z Děčína, chtěli se podívat na zdymadla z pořádné výšky, když má Labe hodně vody. I já jsem byl zvědavý, ale brána byla zavřená. Podle informační cedule se hrad otevírá až v dubnu. Prohodili pár slov, ptali se mě na Vaňovský vodopád a nějakou hospodu v okolí. V chytrém telefonu měli krásné fotky ze Sněžníku.

Po chvilce přišla řeč na poškozenou kamennou zeď, zrovna k nám přicházel pán v barevném kulichu. "Už v loňském roce tu bylo pár uvolněných kamenů, potom to spadlo všechno. Voda! Tady se každý rok hrálo divadlo, je to škoda. Nevím, jestli to někdo do léta opraví, památkáři jsou přísní a v zimě se to dělat nedá," prohlásil místní znalec a doporučil pár záběrů přes plot.

"Taky jsem tu kdysi pobíhal s foťákem, to stálo pivo tři koruny a u druhé brány rostla krásná lípa. Kamarád se tu ženil," prohlásil řečník a zamával na pozdrav. Poškozená zeď mě zaskočila, není to pár kamenů a mráz může trhlinu ještě zvětšit. Snad to někdo opraví!

Miroslav Vlach

