Že je na tom Střekov s občanskou vybaveností mizerně, je sice pravda, ale to neznamená, že pro jeden Lidl musíme rezignovat na všechno ostatní. Což si uvědomuje i velká spousta obyvatel Střekova, kteří na poslední veřejné debatě drtivě přehlasovali jednotlivce zastávající návrh předložený investorem.

Je odpovědností města vyvážit současné potřeby občanů s těmi budoucími. Kam asi může dospět město, které nemyslí na svou budoucnost? Současná poptávka po bytech v Ústí možná není příliš velká, ale nárůst cen nemovitostí o desítky procent během jediného roku nám říká, že se to může velmi brzy změnit. V každém případě by město nemělo vydat v plen tvář lukrativní části dolního Střekova kousek od nábřeží a v okolí historické zástavby těm nejlacinějším návrhům investora.

Slýcháme stále dokola argumenty, že to nejde, že se to pro tuto část nevyplatí. Zároveň ale město jedná o podobě dalšího obchodního centra s Lidlem, tentokrát v blízkosti západního nádraží, které by mělo mít podstatně důstojnější podobu. Jedná se o tzv. metropolitní variantu a liší se od klasické “krabicové s parkovištěm vedle” tím, že stojí “na nožičkách”, tedy parkuje se pod ní, je modulovatelná a počítá se u ní s případnou dostavbou dalších částí podle potřeby.

Proč je prostor u západního nádraží hodný metropolitní varianty a ten u Střekova té nejlacinější - periferní? To jsme už rezignovali na jednu z nejhezčích částí našeho města?

Navzdory odborným posudkům, tak jak je prezentoval při veřejné debatě krajský architekt Ondřej Beneš, přistupujeme na to nejvýhodnější pro investora. A nemáme vlastně vůbec ponětí, co bychom v této oblasti chtěli mít do budoucna. Aktuálně zablokovaný územní plán je výhodou na straně města. Můžeme a měli bychom si jasně říci, jak chceme, aby se oblast dolního Střekova rozvíjela. Že chceme, aby nové stavby respektovaly okolní zástavbu. Tomu pak přizpůsobit územní a regulační plán a podle toho tlačit na investora.

Tohle všechno opět palčivě ukazuje na absenci odborného orgánu města, který by mohl být reprezentován například Kanceláří architektury města. Když totiž město neví, co samo chce, vždycky se najde developer, který mu to poví. Ústí má na víc. Střekov má na víc.

Lukáš Pokorný