Místo:

Hrbovice (západně od Ústí nad Labem), u sídla Palivového kombinátu a Stanice technické kontroly.

Doprava:

U místa prezentace/startu je možnost parkování. Příjezd veřejnou autobusovou dopravou – od Ústí nad Labem či od Teplic, výstup na zastávce „Chabařovice, Hrbovice“; odtud 0,75 km pěšky; bude značeno.

Prezentace:

Od 9 h, chodba u vrátnice Palivového kombinátu (PKÚ, s.p.). Uvítáme přihlášky předem – na e-mailu pořadatele, do 7. prosince 9 hod.

Start:

U místa prezentace; 10 hod.

Trať:

9,85 km. Převažují hlinité nebo šotolinové luční a lesní cesty, méně též asfalt a panely. Trasa jen velmi mírně zvlněná, zpestřená několika poměrně strmými, avšak krátkými seběhy a výběhy.

Startovné:

50 Kč; předem přihlášení (platba až na místě) 30 Kč.

Ceny:

Věcné ceny pro první tři v kategoriích.

Kategorie:

Muži do 39 let, muži 40 – 49 let, muži od 50 let, ženy do 39 let, ženy od 40 let.

Občerstvení:

Teplý čaj, ovoce, sušenky apod. (v místě prezentace).

Po závodě a vyhlášení vítězů budou vyhlášeni a oceněni též nejlepší běžci celého Ústeckého krosového poháru PROVOD 2019!

Vladimír Růžička