Tam mi naměřili teplotu 38 stupňů a po hodně vyšetřeních CRP 42. Po třech hodinách mi oznámili, že neví co mi je ať je dopoledne navštívím znovu. Tak jsem opět navštívila 25. srpna kolem 10-té hodiny opět pohotovost. Po třech hodinách v čekárně s dalšími asi třiceti lidmi mě konečně zavolali do čekárny. Vlastně mi neřekli nic, pouze to, ať druhý den navštívím svého praktického lékaře.

To už mi vlastně nebylo nic. Další den jsem tedy šla ke své praktické lékařce, která mi opět udělala CRP s výsledkem 46. Následně prohlásila, že mě pošle na test na covid. Samozřejmě mě ihned šoupla do karantény. Tak jsem odešla domů a čekala na kontaktování Hygienické stanice. Protože se pár hodin nic nedělo, zavolala jsem na hygienu sama. Doktorka z hygieny mi řekla, že jsem v tuto chvíli v karanténě a na testy mě poslala hned druhý den. Když jsem se ptala, kdy půjdu na druhý test, oznámila mi, že já jako pozitivní na druhý test už nepůjdu. Moje rodiče ani můj přítel v karanténě nebyl.

Do soboty jsme čekali na výsledek. Opět jsem sama musela zavolat na hygienu, aby mi oznámili, že jsem bohužel pozitivní. O trasování apod se nebudu zdržovat. Jen mi doktorka řekla, že ještě ten den bude volat rodičům a příteli ohledně karantény (podotýkám, že bylo sobotní poledne). Rodičům volali v neděli ve 22.30. Asi trochu nestíhají, nicméně je to smutné, že až po více než 24 hodinách dali zbytek do karantény. Rodiče poslali na testy za dva dny a na druhé testy za 10 dní. Tak jsme všichni úspěšně přestáli karanténu do 8. září. Ten den mi končila karanténa a volala jsem na hygienu co bude dál. Paní doktorka mě vyšetřila po telefonu, celkem rychle a nepříjemně. Poté, co jsem jí řekla, že mi už 14 dní nic není mi velmi nepříjemný tónem oznámila, že mi tedy ukončuje karanténu. Ať si zajdu k praktické lékařce pro ukončení neschopnosti. Moji rodiče dál byli v karanténě do 10.9.2020. Všichni šli tedy na další druhé testy samozřejmě s negativním i druhým testem.

Rozhodla jsem se nechat si jako samoplátce udělat testy na prolitátky. Po přesně měsíci od prvních příznaků jsem si tedy zašla na testy. Do 48 hodin mi přišel výsledek, že testy na protilátky nemám.

Může mi někdo jako laikovi vysvětlit, jak je možné, že jsem covid prodělala, ale protilátky nemám?

Co si o tom jako běžný smrtelník mám myslet?

A jak je možné, že moje rodiče pracují hodně s lidmi i napříč republikou a nikdo nezná nikoho, kdo by ve druhé vlně covid prodělal. Není to celé trochu zvláštní?

Šárka z Krupky