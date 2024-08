O tématu jsme psali zde:

Ano už slyším jak někdo namítá, ale jezdí tam vlaky. Ano jezdí tam vlaky, ale jaká je to cesta pro lidi, kteří jsou staršího věku a musejí když chtějí jet do takových míst i čtyřikrát přestupovat a kolikrát na nádražích máte na přestup ani ne pět minut a to musíte po schodišti honem na jiné nástupiště a vlak vám ujede před nosem.

Já když jedu za rodinou do šumavského města Horažďovice tak musím jet z Ústí n. L. nejprve do Prahy a tam přestoupit do vlaku do Plzně, v Plzni přestoupit do vlaku směr České Budějovice, který zastaví v Horažďovicích - Předměstí a tam musím přestoupit do vlaku směr Klatovy a jet ještě jednu zastávku do Hražďovic. Vidíte tu hroznou anabázi celé cesty? Kdyby tady bylo autobusové nádraží a jezdil by autobus přímo do Prahy nebo přímo do Plzně a v Plzni bych už jela přímo vlakem do Horažďovic o co pohodlnější a jednodušší by to cestování bylo pro všechny lidi ať už jedou kamkoli.

close info Zdroj: Zdroj: Vítězslav Šolek/Press Foto Praha/Fotorepo Deník zoom_in Krajské město je nejen křižovatkou železniční dopravy, ale i linek ČSAD. Na snímku je autobusové nádraží ČSAD u obchodního domu Labe. Snímek je ze 70. let minulého století.

Všímáte si o kolik přestupů a pobíhání po nádražích je to snažší? Pocházím z Horažďovic a už v době kdy mi bylo věkem pár hodin po mém narození už v té době existovalo v Horažďovicích. Autobusové nádraží tu oproti Ústí nad Labem mají už 70 let a to je jen malé město s asi sedmi tisíci obyvatel. Lidé z něj cestují do Prahy, Strakonic, Sušice, Klatov, Českých Budějovic… Nemusí stále přestupovat, jedou přímo, pohodlně, bez dostihů po nádražích.

Ne každý má automobil. Myslím si, že obnovené autobusové nádraží by mohlo Ústečanům umožnit pohodlněji cestovat a nevyčerpat se taháním zavazadel po různých nádražích. Potřebujeme ho jako sůl! Haló, město, vzbuď se a začni něco dělat pro své obyvatele!

Jitka Drozdová

