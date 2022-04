Čtvrteční Café Nobel v Tisé bude s ochutnávkami z historie jídla

Budeme si vyprávět příběhy z vývoje lidského druhu a lidské společnosti – perspektivou toho, co se kdy jedlo a proč. Možná se nám pak ukáže v zajímavém světle i to, co jíme dnes. Hostem večera v kavárně a restauraci Refugio v Tisé na Ústecku bude ve čtvrtek 21. dubna experimentální archeolog a profesionální pračlověk Jan „Tonda“ Půlpán.

| Foto: UJEP