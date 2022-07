K rozhodnutí dětí nebrat drogy, vede cesta prostřednictvím včasného pochopení, co přesně drogy jsou a co způsobují. Do této prevence spadají i akce městských strážníků a asistentů městské policie, kteří se v rámci pochůzkové činnosti věnují sběru infekčního materiálu, který na některých vytipovaných místech zůstávají po narkomanech a kde hrozí, že hrající si děti by s tímto materiálem mohly přijít do styku.

Zvláštní akcí je pak kontrola dětských pískovišť, kde pomocí detektoru kovů strážníci hledají odhozené jehly a jiný infekční materiál. Na rozdíl od jiných měst, kde tato akce probíhá celostátně jednou za rok, naši strážníci prohledávají pískoviště v katastru města pravidelně celoročně. Vzhledem k tomu, že na našem území se nachází celkem 73 pískovišť, nemají strážníci o práci nouzi a detektor kovů je hojně využíván.

Semináře a setkání s protidrogovými týmy se zúčastnil i primátor Petr Nedvědický „Osvěta o drogové problematice je skutečně potřeba, obzvlášť v našem městě. Jsem proto rád, že takové akce probíhají, a doufám, že se jim podaří vytyčené cíle co nejvíce naplňovat,“ uvedl primátor.

Jan Novotný – zástupce ředitele Městské policie Ústí nad Labem