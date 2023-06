Už jen pár dní zbývá, aby se mohli zájemci o cyklistický „nezávod“ přihlásit a užili si tak skvělou červnovou sobotu. Tradiční libouchecký cyklotour Giro di Beer – Sobolův memoriál se pojede 10. června, přičemž uzávěrka přihlášek je 3. června.

Za vyjetí Komáří Vížky dostanou na vrcholu cyklisté zlatou medaily - Fidorku. Letos prvních sto dostane navíc dárek. | Foto: Deník/Monika Gondová

„Pro účastníky bude postaráno. Ráno je čeká malá snídaně, během jízdy pak sleva na lanovku, na Adolfově bude připravená dršťková polévka a hovězí vývar, v cíli si pak mohou dát guláš a klobásku z grilu. K tomu všemu dostanou i originální trikot,“ uvedla jedna z pořadatelek Kateřina Prokůpková.

„Startuje několik stovek cyklistů, proto jsme velmi rádi za součinnost s policií, která bude dohlížet na hladký průběh jízdy, kdy peloton vyrazí ze startu. Za to jim moc děkujeme,“ dodala. Startovné je jen350 korun, děti do 12 let 250 korun. Ti, co Komáří Vížku nevyjedou a nebudou chtít jet ani lanovkou, budou moci jet speciálním Girobusem, který bude přistaven pod lanovkou. Zájemci se mohou hlásit na telefonních číslech 724482860 a 736600160 (lze i formou SMS, stačí napsat jméno a velikost trika).