Druhý týden pobytu v léčebně přinesl několik drobných střípků a postřehů, se kterými se s vámi ráda podělím.

Spolubydlící Pavla se prochází místními loučkami pod vzrostlými jehličnany a hledá houby. | Foto: Naďa Chodovská

V tomto zařízení pobývá a léčí se mnoho malých i větších dětí. S těmi malými jsou i v převážné většině maminky. Někdy si ale děti hrají se svými parťáky a to je pak zážitek je pozorovat. Na chodbě před pokojem seděly dvě malé holčičky. Trochu starší měla tmavé copánky a mladší byla blondýnka. Tahle malá se usilovně snažila obvázat obinadlem nožičku své kamarádce. Moc jí to nešlo, ať motala jak motala, nevedlo se jí to.