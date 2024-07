Týden od 30. června do 5. července prožily v oblacích, krásných vzpomínek mají na knihu. V pátek 12. července dorazila do parku na Severní Terase Regina Řeháková, společně s ní přišla i její kamarádka Věra Musilová. Rozhovor pro Deník byl plný emocí.

V Praze bylo údajně 20 000 cvičenců, přijeli i Sokolové ze zahraničí. Víte, kolik jich bylo z Ústí nad Labem?

Regina: To by byla otázka spíše pro Vendulku Bábelovou (starostka). V naší skupince bylo 15 žen a jeden muž (Jiří), vedla ji Renáta Zajícová, s přípravou ji pomáhala Eva Marešová. Přesnou krajskou statistiku neznám, ale na fotbalovém stadionu Slávie bylo divákům představeno 12 skupinových skladeb, určitě tam byli další cvičenci z Ústí nad Labem. Já byla na všesokolském sletu poprvé, pro mne to byl úžasný zážitek.

Co všechno víte k vaší skladbě?

Věra: Celá naše akce na trávníku trvala pouhých dvanáct minut, pro nás to byl ale celovečerní film složený z přesných značek, tonů a přátelských gest. Skladba se jmenovala Jdi za štěstím, hudební koláž ze sedmi písniček Karla Gotta ji vyslala do závěrečného finále. Naše skupinka byla součástí většího vzorce, který obsahoval 144 cvičenců, v Praze nás bylo 1500.

Jak bylo zajištěno ubytování, stravování, secvičení, doprava?

Regina: Z Ústí do Prahy vlakem, ubytování na vysokoškolských kolejích v Hostivaři, stravování na vlastní náklady, doprava po Praze metrem, každý den secvičná, večerka ve 23:00. Bezvadná nálada, spousta diváků na stadionu, podpora v ulicích. Cvičební úbor nám zajistil Sokol zdarma, firma Penny přidala občerstvení, televize přímé přenosy. Po organizační stránce to nemělo chybu.

Zahájení akce předcházel průvod Prahou. Jak to probíhalo?

Věra: To se moc popsat nedá, velká sláva, plné chodníky zvědavců, společné fotky, slzy dojetí, krásné lidské příběhy přesahující hranice. Jen si představte, na ulici se setkávali lidé, kteří se znali z minulých všesokolských sletů. Viděla jsem Slovince objímající české ženy, Slováky tleskající Rakušanům, starce slzící dojetím. Já měla mimořádné štěstí, cvičila jsem s Američanem, který tu byl už potřetí. Jeho rodiče emigrovali do USA, on je dnes velitelem hasičů v Chicagu, vede tam sokolský spolek, jmenuje se Teodor Polášek. Sympaťák, měl tu i syna. Na památku mi dal ponožky s vlajkou USA, já mu dala becherovku. Všichni účastníci akce převzali pamětní odznak, Američané nám dali vlaječky a zvláštní žeton se sokolem.

Měli jste čas na prohlídku Prahy?

Regina: Ženy moc osobního volna neměly, ale byly pozvány na komentovanou prohlídku Národního divadla, to bylo moc krásné. Já jsem viděla pouze dvě vystoupení, na další nebyl čas. Doufám, že to televize všechno natočila, ráda se podívám na záznam.

Byla jste na této akci už potřetí, jak ji hodnotíte s odstupem času?

Věra: Víte, těch zvláštních okamžiků tak bylo hodně. Třeba vystoupení sokolníků při zahájení, velké pulzující srdce vytvořené z těch nejstarších. Věrná garda! Když jsem viděla, jak odkládají hole a berle při nástupu na plac, málem jsem brečela. Byl tam prezident, vyprodaný stadion (vstupenka 200, 400, 750 korun), slušnost, disciplína a pokora. Jsem ráda, že jsem to viděla na vlastní oči.

Co bude dál?

Regina: Život se zastavit nedá, od září budeme cvičit dál, pro radost, ale všechny jsme koncem měsíce pozvány na zahradu Jirky. To byl jediný náš muž v Praze, hrdina. Vyměníme si fotky, zážitky, vzpomínky. Poděkovat musíme především neúnavné Renátě Zajícové. Byla daleko mladší, dojížděla z Prahy, moc nás naučila.

Miroslav Vlach