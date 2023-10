David Koller, jedna z nejvýraznějších osobností české hudební scény nejen posledních desetiletí, vystoupí dnes v pátek 27. října v Ústí nad Labem.

David Koller. | Foto: Deník/Michal Bílek

David Koller, jedna z nejvýraznějších osobností české hudební scény nejen posledních desetiletí, vystoupí dnes v pátek 27. října od 20.00 v ústeckém Národním domě. Zpěvák, bubeník, producent a autor mnoha výrazných hitů se v krajské metropoli představí se svou kapelou a těšit se můžete na jeho největší hity i na songy z letošní desky LP XX III. Koller je známý z českých rockových kapel Hudba Praha, Jasná Páka, ale samozřejmě legendární Lucie, a také Pusa.

Právě s Lucií už brzo bude napříč Českem vzpomínat na vydání slavného alba „Černý kočky mokrý žáby“. I na něj si v Ústí vzpomene, soudím… Prioritně se tu ale zaměří právě na LP XX III. Album s řadou báječných videoklipů včetně Pout, Nazí do kaktusů, Planeta bez paměti, Bodlák, Vězenkyně, Spokojená, Není o čem, Za hranou, My jsme to chtěli a My se vám ozveme.

Slušný zářez milovníka gólů. Sázkař vsadil pětistovku a vyhrál 150 tisíc korun

Koller Band v Ústí vystoupí v sestavě: David Koller – zpěv kytara, bicí, Michal Pelant – g, zpěv, vid Koller Band v Ústí vystoupí v sestavě Marek Minárik – baskytara, Adam Koller – bicí, Víťa Halška – perkuse a Martin Kryštof – klávesy. Poznámka: Pořadatelem koncertu je Kulturní středisko města Ústí nad Labem společně s agenturou Jugi Staňka s.r.o., bubeníka a manažera skupiny UDG, pořadatele Ústeckého Majáles 2023 i 2024. Jen se nechme překvapit, co na něj ještě na Jaro 2024 chystá. Vstupné na koncert Kollera přijde na 790 korun.

Radek Strnad

Zdroj: Youtube