Fotil jsem Labe u zdymadel a on se rozpovídal. "Nedávno jsem v televizi narazil na soutěžní pořad, který moderuje herec Tomáš Matonoha. Hraje se každý den o zajímavou finanční částku, soutěžící odhadují odpovědi sta Čechů na dané otázky. Je to vlastně zábavná show, mne překvapily reakce mladých lidí ve studiu. Vynechám perly z manželského života, skoro jsem se červenal, šokoval mě Jan Žižka. Soutěžící si ho pletli s Janem Husem.

V poslední době se o tomto věhlasném vojevůdci s palcátem v ruce vedly rozsáhlé polemiky, zda to nebyl spíše loupežník, než hrdina. Moc mě zajímá, jak bude popisován tento slavný husita v novém velkofilmu Petra Jákla, který je plný zahraničních hvězd. Příští rok by měl být v kinech. Bláhově jsem si myslel, že velikánská socha na Vítkově patří k základním kamenům naší historie. Dost se toho za posledních třicet let změnilo, patří nám celý svět, ale nějak rychle zapomínáme. Jak by to asi dopadlo, kdyby se v té soutěži někdo zeptal na hrdinské činy těch, po kterých se jmenují pražské ulice, mosty, či university," uzavřel jeden filosofický blok řečník a chystal se na další.

Asi to byl bývalý učitel, měl přehled, přednes a pumpičku používal jako ukazovátko.