/FOTO/ Den bez batohů si užili studenti Střední školy obchodu, řemesel i služeb a ZŠ Keplerova 7 v Krásném Březně. V krásnobřezenské škole letos celou zábavnou akci pořádala jako „No Backpack Day“ místní třída 2 P0 a její hosté.

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola Ústí v Keplerově ulici. | Foto: Radek Strnad

„Nebylo to pro nás ale opakování, jako loni. Byla to naše premiéra, loni tahle akce tady totiž vůbec nebyla,“ nechala se slyšet jedna ze studentek. A v čem byl vlastně princip zábavy tohoto dne na počátku týdne? Vše bylo dobrovolné, ale kdo chtěl, nejen že přišel do školy bez batohu či aktovky anebo brašny, ale dokonce si ani na učení, učebnice a sešity nevzal zrovna batůžek. Ba co víc, dokonce si někteří studenti přinesli školní potřeby ve kbelících jako uklízečky, a student Láďa ze 4CR si donesl vše potřebné v ptačí kleci na kanárka, za což mu dali spolužáci palec nahoru.

No a další student nasoukal sešity do tašky, ve které jinak nosí svým zákazníkům lahůdky fast foody či další „doručovatelé pokrmů na objednávku“ a jiný mladík zase donesl učení v klobouku na hlavě. Děti i studeti zkrátka dali prostor své fantazii, bylo to osvěžující, zábavné, plné radosti i nápadů. Tak zase v Krásném Březně nedaleko Pivovaru opět za rok…

Radek Strnad

Zdroj: Deník/Jan Pechánek