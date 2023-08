Rozloučení s prázdninami je na programu Informačního centra klasické energetiky Skupiny ČEZ v Elektrárně Ledvice v neděli 3. září. Hned následující víkend se 9. a 10. září otevře veřejnosti v rámci Dnů evropského dědictví vodní elektrárna Střekov v Ústí nad Labem. V prvním pololetí letošního roku již do infocentra zavítalo 4 912 návštěvníků, vodní elektrárnu Střekov za stejné období navštívilo 1310 osob.

Vodní elektrárna Střekov. | Foto: Ota Schnepp, ČEZ

V současné době v Informačním centru Elektrárny Ledvice dobíhá zajímavá prázdninová soutěž pro děti o EDUkativní BLOK pro všechny malé jaderníky. Následně již v neděli 3. září zavítají opět před Elektrárnu Ledvice se svou technikou a záchranářským vybavením profesionální hasiči ze Severočeských dolů – Dolů Bílina, neboť v infocentru proběhne od 9 do 15 hodin „Rozloučení s prázdninami“. Na rozdíl od předchozího Dne dětí ovšem tentokráte nepůjde o soutěžení, ale výtvarnou fantazii nejmenších návštěvníků.

„Rozloučení s prázdninami chceme pojmout ve stylu „budoucnost a energetika“. Děti by měly namalovat elektrárnu tak, jak si ji představují v budoucnosti. Na druhou stranu kresby pak mohou napsat, jak by podle nich měla fungovat. Za ještě nepíšící děti to pochopitelně mohou napsat rodiče. Všichni autoři obrázků budou odměněni drobnými dárky,“ láká už nyní na Rozloučení s prázdninami jedna z průvodkyň infocentra Dana Daňková.

Na severu Čech se krom Infocentra v Elektrárně Ledvice tradičně těšila velké pozornosti i vodní elektrárna Střekov v Ústí nad Labem. Nejvíce zájemců (865) o prohlídku do ní zavítalo 25. března, kdy byla zpřístupněna veřejnosti v rámci Světového dne vody. Den otevřených dveří se konal také 21. května, a to u příležitosti končící výstavy Energie a civilizace na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem. Tehdy přišlo na exkurzi 308 osob.

Další den otevřených dveří vodní elektrárny Střekov (vlastně hned dva) proběhne 9. a 10. září od 10 do 16 hodin u příležitosti Dnů evropského dědictví. Jednotlivé exkurze budou mít klasický scénář. Nejdříve se zájemci seznámí s historií elektrárny, a to jak prostřednictvím průvodců, tak i fotografií rozvěšených ve vstupní chodbě velína. V něm se dozvědí, jak lze podle potřeby celou elektrárnu ovládat. Následně se podívají i do srdce elektrárny, tedy do strojovny s průřezovým pohledem do jednotlivých poschodí každého ze tří soustrojí. Ve venkovním areálu si prohlédnou například stroj na čištění jemných česlic nebo venkovní rozvodnu, z níž je po transformaci vyváděn výkon do distribuční sítě. Instalovaný výkon vodní elektrárny Střekov činí 19,5 MW a bezemisní energii z vody tu vyrábí trojice vertikálních Kaplanových turbín.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy