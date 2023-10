Kulturní dům v Ústí nad Labem přivítal v pondělí 2. října stovky zkušených tváří, ve velkém sále se slavil Den seniorů. Úvodní slovo měl primátor Petr Nedvědický, Květoslava Čelišová, akci moderovala Alena Skálová, k tanci a poslechu hrála skulina Oli, v závěru vystoupil Ondřej Provazník s písničkami Karla Gotta.

Den seniorů v KD Ústí nad Labem. | Foto: Miroslav Vlach

Voňavý raut připomínal královskou svatbu, vystavená umělecká díla překvapila nejen odbornou porotu. Malé tanečnice z STK Gebert předvedly pružná těla, v předsálí byl fotokoutek s barevnými klobouky, zájem o karnevalový snímek byl mimořádný.



Primátor ocenil práci předsedkyně Okresního svazu tělesně postižených Milenu Černou, květiny byly připraveny pro soutěžící v kategorii malíř, spisovatel, fotograf a ruční práce. Někteří senioři předstoupili před zástupce města dokonce několikrát.

Osmdesátiletý Jaroslav Puchta vystavil své fotky, přidal povídku, tak trochu takticky zatajil šikovné ruce ve svém vinohradu. " Stále vyhledávám dobré světlo pro dokumentaci všedního dne, rád fotím na Miladě, na zahradě, v kopcích. Obdivoval jsem vždycky staré černobílé fotky, začínal jsem s Pionýrem v devíti letech. To byl foťák," směje se řečník. " Potom přišli další černé krabičky na kinofilm, vývojka, ustalovač, zvětšovák, leštička. Dnes vedu skupinku amatérů, kteří obdivují přírodu kolem nás, vyhledávají bouřkové mraky, křehkou pavučinu v šípkovém keři, nebo odraz duhu na hladině rybníka. Digitální fotografie je skvělá věc, dobrou kompozici, úhel, hloubku a myšlenku dodává závěru pozorovatel. Já už špatně vidím, ale stále mě to baví," svěřoval se skvělý tanečník.

Snad ve všech kategoriích bodovala Jitka Kučerová. " Mám tam nějakou básničku, fotku, obrázek. Vždycky mě bavily ruční práce. Dnes to zní skoro neuvěřitelně, ale háčkovat mě naučila babička ve čtyřech letech. To víte, že jsem hned nedělala dečky a ubrusy, vlastně jsem si hrála. Na výstavě mám dokonce své šaty, to jsem vážila 44 kg," tvrdila paní a vedla mě k bílému originálu.

Podobných příběhů bych tam nasbíral na román, jmenoval by se třeba Zlaté ruce v Ústí. Po chvilce mě na tanečním parketu zaujala vysmátá dvojice. Vysoký Pepa má rád cyklistiku, turistiku, několik let navštěvuje UJEP, univerzitu třetího věku, kde se zdokonaluje ve fotografii. Paní Zdena je prý babička na plný úvazek. " Mám sedm vnoučat a pěkně našlapaný program. Ještě, že mám chytrý telefon a spolehlivé auto. Jednou hlídám na Bukově, potom v Božtěšicích, další den třeba v Kytlici. Když mám volno, tak mě Pepa vytáhne na elektrokolo. Za sobotu 40 km s občerstvením. Tady je příjemná hudba, legrace, žádné kravaty a večerní róby. Pana Ondřeje Provazníka jsem neznala, ale fakt má stejný hlas jako Karel Gott, " svěřovala se spokojená dáma. Kdo tam byl, dlouze snil a nelitoval!

Miroslav Vlach

Zdroj: Janni Vorlíček