„Často se rodiče ptají, zda má cenu chodit do kurzu plavání už s ročním dítětem. V dnešní době, kdy máme možnost cestovat k moři a spousta rodin má u domů menší či větší bazénky, je vyhledání kurzů dětského plavání víc než vhodné. Díky nim se totiž pobyty s dítětem u vody stanou veselejší a hlavně bezpečnější. Smysl plaveckých kurzů pro takto malé děti spočívá především v jejich adaptaci na vodu. Je to nejdůležitější část výuky, která se nesmí nikdy vynechat a které se musí věnovat největší časový prostor. Jde o to, aby se dítě s vodou sžilo a nevadila mu, když se mu dostane do uší, nosu nebo očí. Pokud dítě bude mít radost z pobytu ve vodě, je to jasné znamení, že je připraveno na další část výuky plavání,“ říká Štěpánka Štrougalová z dětského centra Baby Club Juklík, které je od roku 1988 průkopníkem v metodice kojeneckého plavání a konzultantem při tvorbě jeho hygienických norem.