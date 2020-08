V různých rolích jsem působil při všech dosavadních ročnících Mattoni 1/2Maratonu Ústí nad Labem. Zpočátku jako redaktor běžeckého časopisu, pak jako člen týmu RunCzech a v neposlední řadě i jako běžec hobík. Je neuvěřitelné, že to je už deset let. Měl jsem obrovské štěstí v tom, že jsem mohl být u zrodu této sportovní akce.

Píše se rok 2010. Jako redaktor celostátního běžeckého serveru a časopisu se účastním tiskové konference v rámci půlmaratonu v Olomouci. Ten je první běžeckou akcí organizace RunCzech konanou mimo Prahu. Carlo Capalbo, prezident organizačního výboru tam oznamuje záměr rozšířit konání běžeckých akcí do dalších regionů České republiky. „Rádi bychom rozběhali celé Česko,“ říká. Trochu se známe ze závodů v Praze. „Které další město máš ve svém hledáčku?“ ptám se. Ústa se mu roztáhnou do širokého úsměvu a ohromí mě větou: „Třeba Ústí nad Labem, když s tím pomůžeš.“ „Wow! To by bylo krásné mít tak pěkný závod i v Ústí,“ šrotují mi hlavou myšlenky při zpáteční cestě domů.