Od začátku války na Ukrajině se Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem snaží pomáhat lidem, kteří do našeho regionu přichází v naději, že zde alespoň dočasně naleznou klidné a bezpečné útočiště. V období letních prázdnin se krajská knihovna rozhodla svou pomoc zaměřit především na děti uprchlíků, pro něž připravila několik cyklů zážitkových adaptačních a jazykových kurzů. Tyto kurzy odstartovaly v pondělí 11. července a až do pátku 26. srpna budou probíhat každý všední den od 8.30 do 12.30 hodin.

„Jsme velmi potěšeni, jak velký zájem o tyto aktivity je. Kapacitu všech kurzů se nám podařilo naplnit během dvou dnů, dokonce máme asi dvě desítky zájemců, na které již v kurzech nezbylo místo, takže je prozatím máme evidované jako náhradníky,“ říká ředitelka knihovny Jana Linhartová a dodává, že takto rozsáhlé aktivity pro ukrajinskou komunitu je knihovna schopna realizovat především díky dotaci, kterou získala od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Na koordinaci a realizaci kurzů se podílejí jak knihovníci, tak i tým externích lektorů a vedoucích, které knihovna za tímto účelem najala. Děti se na kurzech zábavnou a hravou formou učí základy češtiny a seznamují se s knihovnou a se službami, které zde mohou využívat. Kromě učeben a kluboven, kde kurzy primárně probíhají, tak účastníci mají možnost navštívit i jednotlivá oddělení knihovny včetně polytechnické dílny s 3D tiskárnami. Lektoři v rámci kurzů zároveň využívají i tematické lekce, s nimiž knihovna běžně pracuje při školních exkurzích.

„V rámci kurzů bychom zároveň dětem chtěli přiblížit naše město a region, a proto jsme se rozhodli zahrnout do programu i nejrůznější exkurze a výlety. V minulém týdnu jsme se vypravili do areálu na Větruši, tento týden nás čeká návštěva Muzea města Ústí nad Labem a jezera Milada. Plánujeme i exkurze do sídel jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. Při přípravě programu využíváme naši novou dvojjazyčnou knihu pro děti Falco a já, jež atraktivní formou představuje nově příchozím z Ukrajiny krásy našeho kraje. Další inspiraci pak čerpáme z naší letní turistické a vědomostní soutěže Tajemná místa na Ústecku. Děti se tak v průběhu léta mohou těšit například na návštěvu skanzenu v Zubrnicích, výstup na horu Říp či na exkurzi do zooparku v Chomutově,“ popisuje nabitý program Jana Linhartová.

Vedle kurzů pro ukrajinské děti knihovna nezapomíná ani na podporu ostatních uprchlíků. V prostorách, kde donedávna fungovala kavárna Knihomolka, vzniklo malé komunitní centrum, jež je možné využívat každý všední den od 8 do 15.30 hodin. Do konce letních prázdnin knihovna v tomto prostoru plánuje pro uprchlickou komunitu uspořádat několik tematických kulturních akcí. V současné době probíhají přípravy na filmový a hudební večer.

Jan Černecký - oddělení komunikace SVKUL