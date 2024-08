"Je to taková modernější forma relaxace, člověk potřebuje pohyb. Skákací boty umožňují různá cvičení, zkušenější borci zvadnou celé sestavy, třeba i přemety. Není to zrovna laciná záležitost, tyhle boty stojí cca 5000.-Kč. Do Chlumce jsem přijela se sousedem, také bydlí v Teplicích, jeho koníčkem je hledání pokladů," tvrdila žena v černém.

Kousek od břehu ve vodě stál muž středního věku, na sobě měl vysoké rybářské návleky, v ruce držel detektor kovů a trpělivě sledoval malý monitor na rukojeti. "Tohle je australský výrobek, doma mám ještě francouzskou verzi, na cenu se raději neptejte. Určitě je to dražší než ten váš foťák. Je to moc chytrá mašinka, vodotěsná, nález mi ohlašuje do sluchátek, číselný kód prozrazuje druh kovu. Opravdový poklad jsem prozatím nenašel, ale doma mám pár zajímavých kovových vzpomínek z různých výprav za dobrodružstvím. Staré podkovy, rezavé bodáky, vojenské přezky a knoflíky, klíče od tajemných zámků, přilby a mince. Tady jsem během chvilky našel ve vodě několik pouťových prstýnků a kovové autíčko," směje se pan Pavel.

S detektorem si rozumí už dvacet let. Někdy jenom vyčistí dno od plechovek, ale jednou našel i pěkně drahý mobil. Kousek dál jej pozoroval malý rybář, hledače pokladů už prý viděl na louce, nebo v lese, ve vodě poprvé. S dědečkem si užíval prázdniny, zlatou rybku by prý pustil. Ta je přeci kouzelná! Koho jste potkali u vody vy?

Miroslav Vlach