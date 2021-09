Projekt CHIBOW byl řešený v letech 2015 až 2019 v rámci programu pro výzkum a inovaci Evropské unie Horizon 2020. Pod vedením School of History and Cultures na Univerzitě v Birminghamu na něm spolupracovalo 14 univerzit a institutů z Evropy, Spojených států amerických a Afriky. Mezi nimi byla, jako jediný zástupce z České republiky, i katedra historie FF UJEP.

„Právě vydaná kolektivní monografie prezentuje aktuální multioborový výzkum k hlavnímu tématu projektu CHIBOW, kterým je problematika dětí narozených v důsledku ozbrojených konfliktů a jejich osudů v poválečných společnostech,“ přibližuje vědecký pracovník a doktorand FF UJEP Michal Korhel.

První část článků je zaměřená na metodologii a etiku výzkumu. Další studie poskytují čtenáři náhled na problematiku dětí narozených v důsledku války a jejich poválečné zkušenosti z perspektivy psychologie a psychiatrie. Kniha v neposlední řadě prezentuje i historický výzkum jednotlivých skupin těchto dětí v různých časových a geografických kontextech.

Právě do poslední kategorie patří i studie Michala Korhela. V kapitole s názvem „Children as ‘collateral damage’ of nationalisation campaigns? The persecution of ‘nationally unreliable’ persons in Czechoslovakia after the Second World War“ prezentuje Korhel výsledky svého výzkumu s ohledem na děti smíšeného česko-německého původu a jejich osudy v poválečném Československu. Za pomoci archivních materiálů, ale i výpovědí pamětníků, zobrazuje studie politiku československé vlády a úřadů, jejich vliv na každodenní život česko-německých dětí, jako i na vývoj jejich národnostní identity.

Kromě klasických vědeckých publikací bylo jedním z cílů projektu i prezentování výzkumu a jeho výsledků mimo akademické obce. O osudech česko-německých dětí v poválečném Československu se tak široká veřejnost může dozvědět i prostřednictvím dvojjazyčné výstavy „Děti nepřítele? – Kinder des Feindes?“. Ta bude začátkem příštího roku putovat do německého města Hof.

Projekt „Children born of war – past, present and future“ byl financovaný z programu Evropské unie Horizon 2020 pro výzkum a inovaci v rámci grantové dohody Marie Skłodowska-Curie č. 642571.

Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP